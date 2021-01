Roma: Cgil Lazio, dolore e cordoglio per la morte del musicista rider

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha avuto un infarto mentre spingeva la propria macchina rimasta in panne durante un turno di consegne. La vicenda del musicista romano costretto a fare il rider a causa delle difficoltà economiche dovute alle ristrettezze covid ha commosso molti. "Esprimiamo profondo dolore e cordoglio - dice in una nota la Cgil di Roma e del Lazio - per la morte di Adriano Urso" così si chiamava la vittima. "Ci stringiamo attorno ai familiari di Adriano Urso in questo momento di dolore - continua la nota - e ribadiamo con forza alle istituzioni l'assoluta urgenza di garantire pieni diritti e tutele ai lavoratori del food delivery, a partire dal diritto alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro. Denunciamo ancora una volta l'insufficienza di misure per garantire continuità di reddito e giusto salario per le categorie di lavoratori più precari, molto presenti nel settore della cultura. Per questo, nei prossimi giorni, proseguiremo la mobilitazione a sostegno dei diritti dei riders e dei lavoratori della cultura". (Com)