Colombia: Hrw, gravi abusi continuano nonostante accordo di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Colombia continuano a registrarsi “gravi abusi” nonostante l’accordo di pace tra governo e Farc raggiunto nel 2016. È quanto si legge nel World Report 2021 di Human rights watch (Hrw) pubblicato oggi. Nel 2020, si legge, “i civili in varie parti del paese hanno subito gravi abusi per mano dei guerriglieri dell'Esercito di liberazione nazionale (Eln), dissidenti delle Farc e gruppi paramilitari. Difensori dei diritti umani, giornalisti, leader indigeni e afro-colombiani e altri attivisti della comunità affrontano minacce di morte e violenze pervasive. Il governo ha adottato misure insufficienti per proteggerli”, denuncia l’Ong. L’accordo di pace, si legge nel rapporto, “ha posto fine a un conflitto armato di 52 anni e ha portato a un iniziale calo della violenza. Ma da allora la violenza legata ai conflitti ha assunto nuove forme e gravi abusi continuano”. In Colombia, denuncia l’Ong, la violenza associata ai conflitti ha causato più di 8,2 milioni di sfollati dal 1985. (segue) (Com)