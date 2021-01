Covid: von der Leyen, dosi Moderna oggi nei Paesi Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dosi del vaccino Moderna sono arrivate oggi nei Paesi dell'Unione europea. Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Eccoli! Oggi le dosi del vaccino Moderna sono arrivati nei Paesi dell'Ue, come qui, in Bulgaria", ha scritto pubblicando delle immagini dell'arrivo delle dosi nel Paese. "È una buona notizia per i cittadini e gli operatori sanitari più vulnerabili del Paese, che saranno vaccinati per primi. La vaccinazione è la soluzione duratura alla pandemia", ha aggiunto. (Beb)