Libano: deputata Bahia Hariri incontra delegazione gruppo palestinese Hamas

- Bahia Hariri, deputata libanese, leader del gruppo parlamentare del Movimento Futuro (Al Mustaqbal) e zia del premier incaricato del Libano, Saad Hariri, ha incontrato oggi una delegazione del movimento palestinese Hamas. Lo riferisce l’agenzia di stampa libanese “Nna”. La delegazione di Hamas era formata da un membro dell’Ufficio per le relazioni arabe di Hamas, Ali Barakah, il vice responsabile politico di Hamas in Libano, Jihad Taha, il responsabile delle relazioni libanesi del movimento, Ayman Shanaa, e il responsabile delle pubbliche relazioni, Khaled Ismail. Durante l'incontro, le parti hanno discusso della situazione attuale nei Territori palestinesi, alla luce della recente approvazione da parte del governo israeliano di nuove strutture negli insediamenti israeliani. Le parti hanno anche preso in considerazione la situazione nei campi profughi palestinesi in Libano da vari punti di vista, soprattutto per quanto riguarda la situazione sanitaria ed epidemiologica. (Res)