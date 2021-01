Lesotho: Covid, premier Majoro impone blocco totale di 14 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Lesotho, Moeketsi Majoro, ha imposto un blocco totale di 14 giorni a seguito dell'aumento del numero di casi di Covid-19 nel Paese. Lo riferisce il sito web del governo, secondo cui le restrizioni prevedono la completa restrizione dei movimenti tranne quando che per accedere ai servizi essenziali. Il blocco entrerà in vigore dalla mezzanotte di giovedì 14 gennaio. Dall’inizio della pandemia il Lesotho ha registrato più di 5.900 casi di Covid-19 e 85 morti. Molti dei suoi residenti attraversano il confine con il Sudafrica per lavoro e per fare acquisti. All'inizio di questa settimana il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha annunciato la chiusura di diversi posti di frontiera terrestre, compreso il trafficato ponte Maseru che collega il Paese con il Lesotho, fino al prossimo 15 febbraio.(Res)