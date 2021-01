Governo: Amendola, la scelta di Italia viva è un grave errore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima dell'interesse di parte c'è l'interesse generale del Paese. Lo ha affermato il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, intervenendo oggi all'edizione serale del "Tg4", commentando la crisi di governo aperta dalle dimissioni delle ministre di Italia viva. In questo momento in Italia c'è una crisi pandemica ed economica, oltre che un programma importante per la vaccinazione contro il Covid, ha ricordato Amendola. "La coesione politica era necessaria, credo che la scelta di Italia Viva sia un grave errore", perché "apre a qualsiasi scenario" e "blocca un lavoro che stavamo facendo", ha detto il ministro. Amendola ha rimarcato la soluzione impiegata nel caso del Recovery Fund, dove "c'erano differenze, ci siamo seduti e le abbiamo superate". "Sono pragmatico, guardo a tutti gli strumenti europei in base al fabbisogno nazionale", ha aggiunto Amendola, citando le scelte del governo sui fondi pubblici e le opportunità offerte dall'Unione europea e colte dall'esecutivo. "Far cadere un governo perché non c'è un dibattito sul Mes, quando in parlamento non c'è un'altra maggioranza sul Mes, non la trovo una scelta pragmatica", ha detto ancora il ministro.(Res)