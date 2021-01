Governo: Benifei (Pd), crisi è grave errore che Italia pagherà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi aperta dal leader di Italia Viva, Matteo Renzi, è un grave errore che pagherà l'Italia. Questo il commento via Twitter del capo delegazione del Pd al Parlamento europeo, Brando Benifei. "Oggi rammento perché non ho mai votato Renzi come candidato a segretario Pd. Ho poi sempre collaborato lealmente con lui, ma ricordo quando mi diceva che ero 'l'opposizione' solo perché sapeva che non ero un 'fedele'. Oggi un grave errore che pagherà l'Italia", ha scritto. (Beb)