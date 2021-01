Governo: Fratoianni (Leu), portare rispetto a coraggio italiani che affrontano emergenza sanitaria e sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicola Fratoianni, portavoce nazionale di Sinistra italiana ed esponente di Liberi e uguali, ha affermato: "Non so quanto coraggio serva ad una ministra per abbandonare il proprio incarico. So, però - ha aggiunto il parlamentare in un video pubblicato sui social - che agli italiani e alle italiane serve tantissimo coraggio per affrontare quello che sta accadendo nella vita reale, dalla crisi sanitaria alla crisi sociale, il lavoro che non c'è più, il reddito che scompare. E' a questo coraggio - ha concluso il deputato di Leu - che dovremmo tutti portare un grande rispetto evitando di aprire crisi al buio e di precipitare il Paese in una situazione ancor più drammatica". (Rin)