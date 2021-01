Governo: Calenda, crisi offre spettacolo indecoroso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Azione, Carlo Calenda, afferma che "se apri una crisi spiegando per mezz’ora che il presidente del Consiglio è completamente inadeguato e poi dici 'non abbiamo pregiudiziali su Conte presidente del Consiglio' o sei molto confuso o sei molto squinternato. E in questo momento entrambe le cose sono inaccettabili". L'ex ministro dello Sviluppo economico lo scrive su Twitter per poi aggiungere: "Altrettanto inaccettabili le scene orchestrate da Casalino per Conte in piazza, che dimostrano l’inadeguatezza di un personaggio che Renzi e Zingaretti hanno accettato come presidente del Consiglio contro ogni logica. Lo spettacolo di questa crisi è indecoroso". (Rin)