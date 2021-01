Umbria: Fora, sbagliato non includere psicologi in elenco vaccinazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi il vice commissario Massimo D'Angelo e il direttore Claudio Dario hanno inviato una comunicazione ai rappresentanti delle professioni sanitarie con la quale chiedono di predisporre elenchi di soggetti disponibili a vaccinarsi dandone massima diffusione”. E’ quanto ha dichiarato il consigliere regionale Andrea Fora (Patto civico). “Ancora una volta devo denunciare il fatto che a differenza di molte altre Regioni gli psicologi liberi professionisti sono stati esclusi da questa comunicazione. Già nei giorni scorsi avevo presentato e pubblicizzato in merito a un'apposita interrogazione". E quindi: "L'assessore Coletto non può far finta di non sapere e perciò è ancor più grave che la Regione non abbia tenuto conto. Auspico che nelle prossime ore la Regione e il commissario rimedino a questa grave e colpevole esclusione. La salute va tutelata nella sua interezza fisica e psichica, a maggior ragione in un periodo in cui le restrizioni e gli impedimenti alla socialità colpiscono così duramente le persone più fragili delle nostre comunità. Si ponga subito rimedio a questo grave errore”. (Ren)