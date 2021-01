Germania: prosegue l'aumento dei prezzi dei carburanti e del gasolio da riscaldamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi dei carburanti e del gasolio da riscaldamento continuano ad aumentare. È quanto reso noto oggi dall'Automobil Club tedesco (Adac). Un litro di benzina Super E10 ha attualmente un costo medio di 1,348 euro al litro, ossia 1,3 centesimi in più rispetto alla scorsa settimana. A sua volta, il prezzo del diesel è aumentato di un centesimo a 1,232 euro al litro. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la motivazione principale di tali rincari è il rialzo del prezzo del petrolio. Vi è poi da considerare che, dal primo gennaio scorso, è aumentato il prezzo delle licenze per le emissioni di CO2. Inoltre, l'Iva è stata riportata dal 16 al 19 per cento. L'aliquota ridotta, che si applica ai generi alimentari e ai beni d'uso quotidiano, è risalita da 5 al 7 per cento. Il taglio dell'Iva è stato in vigore in Germania del primo luglio al 31 dicembre 2020, come parte del piano di stimolo da 130 miliardi di euro che, elaborato dal governo federale e approvato dal Bundestag il 29 giugno scorso, ha l'obiettivo di sostenere la domanda interna contro la crisi del coronavirus. Con riguardo al gasolio da riscaldamento, il costo medio è ora di 56,16 euro per 100 litri su una fornitura di tremila litri. All'inizio di dicembre, il prezzo era di 45 euro. Da allora, si è verificato un aumentato di circa 11 centesimi al litro. (Geb)