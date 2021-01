Ostia: Lega Municipio X presenta esposto alla Corte dei conti su pista ciclabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega del Municipio Roma X ha presentato questa mattina un esposto alla Corte dei conti per chiedere un accertamento in merito a presunte irregolarità emerse nella realizzazione della pista ciclabile sul lungomare di Ostia sulla quale si è espresso anche il Ministero dei Trasporti che con decreto ha definito illegittimo l'atto approvato dal Municipio. Lo spiega in una nota la capogruppo municipale della Lega Monica Picca: "Nonostante i nostri esposti, i pareri contrari della municipale, il mancato coinvolgimento nella realizzazione del piano per la mobilità del dipartimento di Roma Capitale, e la sonora bocciatura arrivata dal Mit, la giunta grillina continua a non dare risposte ai cittadini, alla faccia della tanto decantata trasparenza. La pista ciclabile - aggiunge - è stata realizzata in fretta solo per far tagliare il nostro alla Sindaca, senza rispetto delle prassi amministrative, consegnando alla città un lungomare oggi insicuro, dove spesso il traffico creato dal restringimento della carreggiata mette in difficoltà anche i mezzi di soccorso che utilizzano il lungomare per arrivare al presidio sanitario del Grassi. Senza parlare della pericolosità dei parcheggi, trasferiti nella carreggiata interna, con il risultato, specie per le persone disabili, di essere investiti da auto a sinistra o da bici e monopattini nel lato interno, poiché tale ciclabile non è in alcun modo messa in sicurezza rispetto alla sede stradale. Siamo convinti - conclude Picca - che, specie dopo la bocciatura del Mit, possano sussistere gli estremi per un danno erariale, essendo stati spesi soldi pubblici per un'iniziativa spacciata come provvisoria ma che, come testimoniano i parapedonali cementati, ha di fatto cambiato in maniera definitiva i connotati al lungomare". (Com)