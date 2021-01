Pakistan: ministro Esteri turco, al lavoro con Islamabad e Baku per sicurezza e stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turchia, Pakistan e Azerbaigian hanno deciso di sviluppare le relazioni in varie aeree di interesse, tra cui la sicurezza, con l’obiettivo di “compiere passi importanti per migliorare stabilità e prosperità”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, parlando oggi alla conferenza stampa congiunta organizzata a Islamabad con gli omologhi di Pakistan e Azerbaigian, rispettivamente Shah Mehmood Qureshi e Jeyhun Bayramov, in occasione della seconda riunione trilaterale a livello di responsabili della diplomazia. “Oggi abbiamo deciso di condurre incontri più frequenti in questi formati. Quindi non dobbiamo aspettare altri 3-4 anni”, ha dichiarato il ministro degli Esteri turco. Durante i colloqui con gli omologhi di Pakistan e Azerbaigian, Cavusoglu ha dichiarato di aver fatto presente l’importanza di sviluppare le relazioni tra i tre Paesi anche nei settori delle infrastrutture, trasporti ed energia. Secondo quanto riferisce un comunicato congiunto dei tre ministri, l’incontro di oggi è servito a confermare lo sviluppo delle relazioni bilaterali basate su un partenariato strategico, il rispetto reciproco e la fiducia. Le parti hanno ribadito il rispetto reciproco per i principi di indipendenza, sovranità, integrità territoriale e inviolabilità dei confini internazionalmente riconosciuti.(Res)