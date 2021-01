Spagna: Catalogna, elezioni verso slittamento a seconda metà di maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni catalane previste per il 14 febbraio sembrano procedere sempre più verso uno slittamento, probabilmente nella seconda metà di maggio, a causa delle situazione critica legata alla pandemia del coronavirus. La decisione sarà presa venerdì, ma il governo catalano è incline a rinviarle. Solo il Partito socialista catalano (Psc) si è espresso apertamente per mantenere l'appuntamento elettorale di febbraio sostenendo che solo un rigido confinamento, come quello dell'anno scorso, giustificherebbe il cambiamento della data per il voto. (Spm)