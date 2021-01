Ostia: Ferrara (M5s), pista ciclabile legittima e va avanti anche se dà fastidio a opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere del M5s in Campidoglio, Paolo Ferrara, in un post su Facebook commenta l'esposto presentato alla Corte dei conti dalle opposizioni del Municipio X di Roma in merito alla pista ciclabile transitoria sul lungomare di Ostia. "Nei giorni in cui viene confermata in appello l'associazione a delinquere di stampo mafioso per il clan Spada Italia Viva, Fratelli D’Italia e la Lega fanno esposti e interrogazioni contro la pista ciclabile sul mare di Roma - scrive Ferrara - gli dà proprio tanto fastidio. Le loro battaglie contro le biciclette potrebbero diventare la base della nostra campagna elettorale per spiegare ai cittadini di che gente stiamo parlando. La pista ciclabile non solo rimane al suo posto perché legittima, ma verrà ulteriormente migliorata. Noi continuiamo ad aprire cantieri nella città, a combattere i criminali, gli abusi sul mare e a far rispettare la legge mentre queste mezze cartucce - conclude - giocano a strumentalizzare le cose e la città". (Rer)