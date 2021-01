Usa: Ue, rammarico per esecuzione Montgomery, Washington revochi le altre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea si rammarica profondamente dell'esecuzione a livello federale negli Stati Uniti della prima donna in quasi 70 anni, Lisa Montgomery, e invita l'amministrazione statunitense a revocare la sua decisione di eseguire le rimanenti esecuzioni a livello federale durante gli ultimi giorni dell'attuale amministrazione. Lo ha dichiarato il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) aggiungendo che l'Ue aveva chiesto che fosse concessa la grazia a Lisa Montgomery tenendo in considerazione il diritto internazionale e gli standard minimi accettati a livello internazionale che dovrebbero essere rispettati per le persone con disturbi mentali. "Dalla ripresa della pena di morte federale, nel luglio 2020, dopo una pausa di 17 anni, abbiamo assistito a un numero elevato di esecuzioni. L'Ue sostiene fermamente e inequivocabilmente le vittime del crimine e le loro famiglie e persegue efficacemente i criminali sul suo territorio. Ma la pena capitale è incompatibile con la dignità umana e il diritto alla vita, costituisce un trattamento inumano e degradante e non ha alcun effetto deterrente provato", ha scritto in una nota il Seae. (segue) (Beb)