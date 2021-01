Usa: Ue, rammarico per esecuzione Montgomery, Washington revochi le altre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli errori di giustizia, inevitabili in qualsiasi sistema giudiziario, sono irreversibili. L'Ue invita l'amministrazione statunitense a revocare la sua decisione di eseguire le rimanenti esecuzioni a livello federale durante gli ultimi giorni dell'attuale amministrazione", ha aggiunto. Queste esecuzioni, per l'Ue, contraddicono il crescente slancio verso l'abolizione della pena di morte in tutto il mondo, come testimoniato dalla recente adozione dell'ottava risoluzione che chiede una "Moratoria sull'uso della pena di morte" all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 16 dicembre. L'elevato numero di esecuzioni federali contraddice anche la tendenza tra i singoli Stati negli Usa, che nel 2020 hanno eseguito il minor numero di esecuzioni in 37 anni. "L'Unione europea è fermamente e inequivocabilmente contraria alla pena di morte in tutte le circostanze e non risparmierà alcuno sforzo per lavorare alla sua abolizione in tutto il mondo, in linea con il nuovo piano d'azione dell'Ue per i diritti umani e la democrazia per il 2020-2024", ha concluso il Seae. (Beb)