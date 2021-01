© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha comunicato via Twitter che il vaccino di Janssen-Cilag International NV è attualmente in fase di revisione e che la data per la presentazione di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio non è stata confermata. "Come abbiamo fatto per tutti i vaccini anti-Covid 19, daremo comunicazione una volta ricevuta tale richiesta", ha spiegato l'Ema via Twitter. (Beb)