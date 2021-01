Ostia: assessore Città in movimento, decreto Mit su ciclabile non annulla in alcun modo legittimità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi ultimi 4 anni e mezzo abbiamo avviato cambiamenti concreti e innegabili sul fronte della mobilità sostenibile: la ciclabile di Ostia ne è una dimostrazione. Lo ribadisco, è un’opera progettata e realizzata dal X Municipio nel pieno rispetto delle regole. Il decreto del Mit non ne annulla in alcun modo la legittimità". Lo scrive, su Facebook, l'assessore alla Città in movimento di Roma Capitale, Pietro Calabrese. "Eppure alcuni esponenti dell’opposizione, in primis di Lega e Fratelli d’Italia - prosegue - continuano con le chiacchiere e le polemiche. Vorrei ricordare loro che il vero “pericolo” è nell’inerzia di chi per decenni non ha mosso un dito per realizzare neanche un centimetro di corsie dedicate alla mobilità dolce, come invece accaduto in tutte le città europee governate da amministrazioni coerenti con gli obiettivi fissati nelle varie direttive comunitarie a riguardo. Amministrazioni che hanno realizzato quanto promesso per arginare il ricorso insostenibile all’auto privata, mentre in Italia rimanevano solo chiacchiere buone per le solite promesse da campagna elettorale". (segue) (Rer)