Ostia: assessore Città in movimento, decreto Mit su ciclabile non annulla in alcun modo legittimità (2)

- " 'Divisive' sono le speculazioni da misera politica su ogni centimetro di ciclabile realizzato da noi in questa consiliatura - prosegue ancora Calabrese - una politica ostinata che è arrivata ad ostacolare anche quest’opera per il lungomare di Roma che di fatto era rimasto l’unico in Italia ad essere privo di una corsia dedicata alle due ruote. Era rimasto l’unico lungomare raggiungibile solo in macchina, a dispetto di tutti gli ovvi vantaggi che la presenza di un percorso ciclabile comporta anche per chi non può fare a meno di usare l’auto privata. Con l’aumento delle bici in strada e la conseguente diminuzione delle auto in circolazione, è ovvio che si libera spazio per tutti, spazio per altro riqualificato e più sicuro per i pedoni. Se oggi scontiamo ancora ritardi nella realizzazione di queste opere è anche perché dobbiamo perdere tempo dietro a queste assurdità come il presunto annullamento della ciclabile del lungomare da parte del Mit, una vicenda avvilente che lascia intendere ulteriormente quanto ancora serve lavorare per cambiare la cultura della mobilità nel nostro Paese. Noi ci siamo, non arretriamo di un millimetro". (Rer)