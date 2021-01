Governo: D'Uva (M5s), questa maggioranza deve avere un futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa maggioranza deve avere un futuro. Se ci sono problemi si risolvono, ma andiamo avanti. In questo momento i cittadini vogliono sapere soprattutto quando e come usciremo da questa crisi sanitaria, economica e sociale". Lo ha detto il deputato questore M5s Francesco D'Uva ai microfoni del Tg3. Rispondendo a una domanda sul post di Beppe Grillo, D'Uva ha aggiunto: "Beppe intendeva dire che oggi l'Italia ha bisogno che tutti vadano nella stessa direzione. Le opposizioni dovrebbero riconoscere quando la maggioranza fa bene, dovrebbero muovere critiche costruttive. Ma non bisogna andare a sfasciare tutto. In piena pandemia, tutto il Paese deve remare nella stessa direzione", ha concluso.(Com)