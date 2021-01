Covid: Osnato (Fd'I), scandalose immagini assembramento fuori palazzo Chigi, per Conte vige legge speciale?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Osnato, deputato di Fratelli d'Italia, definisce "scandalose le immagini dell'assembramento fuori palazzo Chigi dovuto all'improvvisata conferenza stampa tenuta dal presidente del Consiglio Conte. Mentre milioni di italiani tutti giorni a fatica e con gravi danni economici provano a rispettare i divieti imposti proprio dal governo Conte - continua il parlamentare in una nota -, l'ex avvocato del popolo si conferma il principale protagonista del caos". L'esponente di Fd'I aggiunge: "Ci domandiamo se qualcuno avrà il coraggio di sanzionarlo così come è stato fatto a tanti altri italiani o se per lui vige una legge speciale che gli consente di mettere a grave rischio la salute di decine di giornalisti e operatori". (Com)