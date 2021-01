Turismo: Germania, crollo dei pernottamenti nel 2020, -40 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della crisi del coronavirus, nel 2020, i pernottamenti negli alberghi della Germania sono crollati del 40 per cento su base annua a 299 milioni, il minimo storico dai 318,4 milioni del 1992. È quanto reso noto oggi dall'Ufficio federale di statistica (Stba). Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, a novembre, il numero di pernottamenti è diminuito del 72,2 per cento a 9 milioni rispetto allo stesso mese del 2019. Alla picchiata ha contribuito in maniera determinante il blocco prima parziale e poi generale, attuato negli ultimi mesi in Germania per contenere la pandemia di Covid-19. Le restrizioni anticontagio vietano, infatti, i soggiorni a scopo di turismo in alberghi, pensioni e appartamenti in affitto. Sono ammessi esclusivamente i pernottamenti per motivi professionali. (Geb)