Imprese: ad Ansaldo Nucleare contratto per sistema distribuzione energia elettrica di Iter

- È diventato operativo il contratto firmato da Ansaldo Nucleare e il suo partner Monsud con Fusion for Energy (F4e), l'organizzazione dell'Unione europea che gestisce il contributo dell'Europa a Iter, per il sistema di emergenza di distribuzione dell'energia elettrica. Stando al relativo comunicato stampa, il valore del contratto è dell'ordine di cento milioni di euro per un periodo di cinque anni. Il contratto comprende la progettazione, l’implementazione, il collaudo e la messa in servizio del sistema, oltre la progettazione e la costruzione dei rispettivi edifici: il sistema di emergenza di distribuzione dell'elettricità fornirà energia a sistemi e componenti il cui funzionamento garantisce che Iter, il più grande impianto di fusione, possa essere mantenuto in modalità sicura in caso di perdita di alimentazione fuori sito e/o interruzione della rete esterna. (segue) (Com)