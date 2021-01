Onu: l’India sfida la Cina sulla scelta del presidente del Consiglio per i diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India sfida la Cina sulla scelta del prossimo presidente del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani. Lo scrive il quotidiano di Nuova Delhi “Hindustan Times” ricordando che la presidente uscente, Elisabeth Tichy-Fisslberger, ha terminato il 31 dicembre scorso il suo mandato annuale e avrebbe dovuto lasciare l’incarico a Nazhat Shameem Khan, ambasciatrice permanente delle Fiji a Ginevra e rinomata attivista per i diritti umani. Tuttavia, Cina e Russia si sono opposte all’ultimo alla candidatura della Shameem e hanno appoggiato quella del candidato del Bahrein, Yusuf Abdulkarim Bucheeri. Così per la prima volta nei suoi 15 anni di storia il Consiglio per i diritti umani si trova senza una guida. Il 18 gennaio prossimo è in programma una riunione forse cruciale per l’elezione del nuovo presidente e l’India, secondo fonti diplomatiche, sta cercando di ritagliarsi un ruolo negli sforzi volti a sbloccare l’impasse. (segue) (Inn)