Onu: l’India sfida la Cina sulla scelta del presidente del Consiglio per i diritti umani (2)

- Nuova Delhi ha rapporti stretti sia con le Fiji (di cui un terzo della popolazione è di origine indiana) che con il Bahrein (che è un importante partner energetico e che ospita circa 350 mila emigranti indiani). Per questo motivo, afferma “Hindustan Times”, per l’India è particolarmente difficile scegliere tra i due candidati. Vi sono tuttavia due ragioni che potrebbero portare il governo di Narendra Modi a ostacolare l’elezione di Bucheeri: la prima è che il candidato bahreinita è appoggiato dalla Cina, Paese con il quale l’India ha relazioni sempre più tese; la seconda è il timore che alcuni membri dell’Organizzazione della cooperazione islamica (Oci) potrebbero far leva su un’eventuale presidenza bahreinita per sollevare questioni sgradite all’India. Dall’altra parte, la Cina sembra essere determinata ad avere “un candidato amico” al Consiglio, soprattutto dal momento che gli Stati Uniti dovrebbero fare ritorno nell’organismo sotto la presidenza di Joe Biden. (Inn)