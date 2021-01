Covid: Piemonte, 41 decessi e 1.064 contagi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 41 i decessi di persone positive al test del Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Piemonte. Questo il dato comunicato oggi dall’Unità di Crisi della Regione. Il totale è ora di 8.278 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:1.264 Alessandria, 532 Asti, 348 Biella, 949 Cuneo, 687 Novara, 3.769 Torino, 388 Vercelli, 264 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 77 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.Sono invece 1.064 i contagi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Piemonte (di cui 148 dopo test antigenico), pari all’5,8% dei 18.427tamponi eseguiti (di cui 9.717 antigenici). Dei 1.064 nuovi casi gli asintomatici sono 451, pari al 42,4%. I casi sono così ripartiti: 211 screening, 593 contatti di caso, 260 con indagine in corso; per ambito: 74 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 52 scolastico, 938 popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 213.477, così suddivisi su base provinciale: 18.989 Alessandria, 11.039 Asti, 7.417 Biella, 29.612 Cuneo, 16.665 Novara, 111.287 Torino, 8.118 Vercelli, 7.514 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.109 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.727 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.I ricoverati in terapia intensiva sono 172 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2605 (-48 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 11.983. I tamponi diagnostici finora processati sono 2.176.681 (+18.427 rispetto a ieri), di cui 960.508 risultati negativi.I pazienti guariti sono complessivamente 190.439 (+1.033 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 16.494 Alessandria, 9.406 Asti,6.541Biella, 26.506 Cuneo, 14.846 Novara, 100.447 Torino, 7.159 Vercelli, 6.489 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1001 extraregione e 1.550 in fase di definizione. (Rpi)