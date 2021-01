Irlanda: premier Martin si scusa per abusi su donne e i bambini abusati dopo pubblicazione rapporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro irlandese, Micheal Martin si è scusato, di fronte al parlamento, con le donne e i bambini oggetto degli abusi descritti dal rapporto pubblicato nella giornata di ieri avvenuti in 18 istituti per madri non sposate gestiti dalla Chiesa cattolica tra il 1922 e il 1998. Martin ha affermato che tali istituti sono stati "un profondo errore durato generazioni", aggiungendo che "lo Stato non vi ha protetto", riferendosi alle vittime, e che "ognuno di voi avrebbe meritato di meglio". Riferendosi al rapporto invece, il primo ministro ha definito gli abusi e il prolungato periodo di tempo in cui questi hanno avuto luogo come "un momento per la società per riconoscere il profondo fallimento di qualsiasi valore di empatia, comprensione e fondamentale sentimento di umanità". Il rapporto, pubblicato ieri da una commissione parlamentare autonoma, ha esposto quasi 80 anni di abusi perpetrati da tali centri ai danni di donne non sposate e dei loro figli "illegittimi", evidenziando come 9 mila minori sarebbero morti nei 18 centri in oggetto, tutti gestiti dalla Chiesa cattolica irlandese, con una media superiore ai 6 bambini all'anno per centro. Molti di essi sarebbero stati seppelliti in fosse comuni senza nome, mentre altri sarebbero stati presunti morti e dati in adozione a famiglie irlandesi residenti negli Stati Uniti, all'insaputa delle madri. Proprio la mancanza di informazioni sull'identità dei minori, secondo Martin, rappresenta "un peso terribile" per tutti i sopravvissuti di tali centri, il quale ha definito gli abusi e la negligenza degli attori coinvolti come "imperdonabile". (Rel)