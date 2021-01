Cerveteri: Manzi (Ali Lazio), importante sostenere candidatura a Capitale cultura 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'associazione delle Autonomie locali del Lazio – Ali Lazio "sostiene la candidatura della città di Cerveteri come Capitale della Cultura 2022". Lo dichiara in una nota il presidente di Ali Lazio, Bruno Manzi. "Cerveteri, culla della civiltà etrusca - aggiunge - rappresenta un'importante realtà della nostra regione, in particolar modo per il patrimonio culturale immateriale che detiene. Il conferimento di tale titolo sarebbe anche un giusto riconoscimento al lavoro svolto dal sindaco Alessio Pascucci, vice presidente nazionale di Ali". (Com)