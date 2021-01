Slovenia: proteste a Lubiana contro le misure anti Covid del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi a Lubiana una manifestazione di protesta contro le misure restrittive anti-Covid stabilite dal governo. Secondo quanto riferisce l'emittente "Radio Capodistria", un centinaio di persone si è radunato in piazza della Repubblica nonostante gli avvisi diramati dalla polizia circa il divieto di assembramento in vigore. I manifestanti hanno aderito all'iniziativa "Abbassiamo le maschere" nata sui social network e fra di loro erano presenti alcune persone già segnalate nei disordini di una precedente protesta organizzata a novembre. Nella serata del 5 novembre sono infatti avvenuti degli scontri a Lubiana tra gruppi di manifestanti e agenti di polizia, nel corso di una manifestazione contro le misure restrittive decise dal governo contro la diffusione del Covid-19. In quell'occasione 4 agenti dei reparti speciali della polizia sono rimasti feriti mentre sono stati arrestati 4 dimostranti. (segue) (Seb)