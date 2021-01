Famiglia: commissione regionale lombarda approva pdl per maggiori tutele a figli genitori separati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel merito dei contenuti la consigliera Spelzini ha sottolineato come “al centro della legge infatti vi è la tutela dei minori. In questo modo, si interviene in ordine alla gestione delle comunicazioni inerenti alla salute, all’istruzione, nonché alle procedure amministrative riferite ai figli minori, al fine di garantire ad entrambe i genitori un’informazione completa e contestuale sugli eventi della vita dei figli nel rispetto della disciplina riguardante l’esercizio della responsabilità genitoriale”. Dalle ultime rilevazioni statistiche Istat (2015) in materia si registra che poco più della metà delle separazioni (54 per cento) e il 39,1 per cento dei divorzi riguardano matrimoni con almeno un figlio minore di diciotto anni. Il provvedimento sarà ora discusso in una delle prossime sedute dell’Assemblea lombarda. (com)