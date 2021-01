© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo può andare avanti solo col sostegno di tutte le forze di maggioranza: auspico che tutti si possa lavorare in modo costruttivo perché una crisi non sarebbe compresa dal Paese. Lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Lavorerò sempre per rafforzare le forze di maggioranza", aggiunge Conte. (Rin)