Recovery: Giacomoni, proposta FI su fondo sovrano o Fondo dei fondi è in Pnrr del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro, segnala: "Il Fondo dei fondi, definito da me anche Fondo sovrano italiano, su cui far convergere parte delle risorse del Recovery fund, è entrato nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) del governo" Il parlamentare, che è promotore da tempo, con apposite iniziative legislative, della realizzazione di questo nuovo strumento economico, aggiunge in una nota: "La mia proposta non solo è diventata di tutto il centrodestra, perché inserita nella mozione unitaria su Borsa S.p.a., ma è stata fatta propria anche dal governo. L'ennesima dimostrazione che Forza Italia non fa polemiche ma elabora proposte serie, attuabili ed efficaci". Secondo l'esponente di FI, "questo fondo rappresenterebbe un salto di qualità per sostenere concretamente la patrimonializzazione delle imprese, consentendo loro di essere più resilienti alle sfide e di conquistare i mercati internazionali, trasformandole da prede a predatrici. Insomma, con questo strumento i risparmiatori italiani potrebbero finalmente investire sulla crescita del Paese e non solo sul suo debito". (segue) (Com)