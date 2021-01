Recovery: Giacomoni, proposta FI su fondo sovrano o Fondo dei fondi è in Pnrr del governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giacomoni prosegue: "Affinché sia realmente efficace, occorrono due cose: gli incentivi fiscali e un governo serio e autorevole, che possa lanciare un appello ai risparmiatori affinché investano volontariamente parte dei loro risparmi nella crescita delle nostre imprese. Mentre gli incentivi fiscali, grazie ai fondi del Recovery fund, possono anche arrivare, l'incertezza delle prospettive di governo, se continueremo ad avere una maggioranza priva di una seria bussola politica - conclude il deputato -, non è fatta certo per incoraggiare i risparmiatori". (Com)