Usa: Google sospende inserzioni pubblicitarie politiche a partire da domani

- Il gigante statunitense del digitale Google ha informato oggi i propri partner che tutte le sue piattaforme bloccheranno le inserzioni pubblicitarie politiche a partire da domani, 14 gennaio. Lo scrive il sito d'informazione politica "Axios". La decisione, si legge in un'email diramata dal gruppo di Mountain View, è legata "agli eventi senza precedenti della scorsa settimana", quando una folla di sostenitori del presidente Donald Trump ha fatto irruzione nel Campidoglio di Washington, e all'imminente inaugurazione della presidenza di Joe Biden, in programma il prossimo 20 gennaio. Google ha fatto sapere di aver già operato una restrizione delle sue politiche dopo i disordini del Campidoglio. Gli inserzionisti non potranno dunque pubblicare alcun annuncio o messaggio pubblicitario "che faccia riferimento ai candidati, alle elezioni, ai loro risultati, all'imminente inaugurazione presidenziale, al processo di impeachment in corso, alle violenze del Campidoglio o a future proteste collegate a questi temi". Il divieto sarà applicato a tutte le piattaforme Google, tra cui Google Ads, Dv360, YouTube e AdX Authorized Buyer. L'azienda sottolinea inoltre che resterà "estremamente vigile" sull'attuazione delle sue politiche, che proibiscono qualsiasi messaggio che promuove l'odio o incita alla violenza. (Nys)