© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con Mattarella abbiamo parlato dello stato di salute della coalizione e dei prossimi passaggi". Lo ha detto il premier Conte uscendo dal Quirinale. "Stasera in Consiglio dei ministri ci sarà lo stato d'emergenza e un decreto per rendere il Paese più resistente e resiliente, perché davanti a noi ci sono variabili molto insidiose" in riferimento alla crisi pandemica. (Rin)