Sardegna: Coldiretti, personale Argea all'osso nel nord dell'Isola, gravi disservizi per le aziende agricole

- Il ritardo nei pagamenti dei premi e contributi comunitari è diventato ormai una costante. Ritardi cronici che invalidano il beneficio (che spesso è una compensazione) che dovrebbe scaturire dai cosiddetti premi comunitari. Tra le cause che aggravano e incancreniscono questi ritardi, spesso incomprensibili ed assurdi, figli di una burocrazia nemica delle imprese, c'è anche il progressivo e costante ridimensionamento degli organici dei servizi territoriali Argea che si sta registrando negli ultimi anni. Pensionamenti, trasferimenti e scelte gestionali sono alla base del depauperamento delle sedi territoriali. Il problema non risparmia il Nord Sardegna con una situazione particolarmente critica nel distretto Argea di Tempio, ridotta all'osso con soli 17 dipendenti e altri prossimi al pensionamento per tutta la Gallura, con pesanti ripercussioni su tutta l'attività istruttoria e sui settori trainanti quali il vitivinicolo e il bovino da carne. Lo denuncia Coldiretti Nord Sardegna dopo che la Federazione regionale della stessa Organizzazione aveva già evidenziato il problema oltre che per le tre agenzie agricole, ed in particolare appunto per Argea, anche per l'assessorato all'Agricoltura che in dieci anni ha dimezzato l'organico. (segue) (Rsc)