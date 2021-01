Roma: sindacati, parti sociali escluse da confronto di bilancio di previsione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le parti sociali sono state escluse da ogni confronto programmatico sul bilancio di previsione 2021-2023 di Roma". E' quanto si legge in una nota di sindacati. In particolare, i segretari generali della Cgil di Roma e del Lazio, Cisl Roma Capitale e Rieti e Uil Lazio Michele Azzola, Carlo Costantini e Alberto Civica, esprimono nero su bianco il proprio disappunto in una lettera inviata stamane alla sindaca Raggi, all'assessore al Bilancio Lemmetti e ai capigruppo del Consiglio Comunale sottolineando "come in questa assenza di confronto si debba cogliere "una perdurante debolezza elaborativa e programmatica, una persistente volontà autoreferenziale della politica istituzionale della Capitale, nonché una scarsa trasparenza nelle decisioni della Giunta che, dopo cinque anni di governo, lascia inalterati sul tavolo del prossimo sindaco i problemi strutturali e infrastrutturali della città e un tessuto sociale e solidaristico lacerato e indebolito. Una scelta, quella del Campidoglio, in controtendenza - continua la nota dei sindacati - rispetto a un contesto sociale italiano ed europeo dove le maggiori istituzioni politiche ed economiche richiamano la necessità strategica di attuare programmi e azioni condivisi attraverso processi decisionali partecipativi da perseguire con un ruolo attivo e propositivo degli attori economici e sociali dei territori". (segue) (Com)