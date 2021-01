Roma: sindacati, parti sociali escluse da confronto di bilancio di previsione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Viene dunque confermata - scrivono i sindacalisti - una totale sottovalutazione del contributo che la contrattazione sociale e territoriale possono offrire in termini di proposte rispetto al ruolo di presidio diffuso che le organizzazioni sindacali svolgono giornalmente sia in relazione ai posti di lavoro e al territorio, sia in relazione all'esteso disagio sociale presente in città. Peraltro, l'emergenza Covid-19 oltre all'emergenza sanitaria accentua anche le pregresse problematiche della Capitale: è infatti evidente che la crisi sanitaria si trascina dietro una serie di problemi sociali, economici, politici, culturali, ambientali e istituzionali, che sono da tempo presenti nella nostra società ma che ora la pandemia ha amplificato. Per intervenire in una logica di progressiva riduzione delle disuguaglianze quindi non basta concentrarsi sull'emergenza sanitaria e sociale ma bisogna rileggere le politiche e ripensare i nostri interventi passati e investire le risorse sul sociale in modo innovativo. Sarebbe gravissimo se, come rileviamo da una prima lettura della proposta di bilancio, fossero confermati i tagli a importanti capitoli di bilancio come la spesa sociale dei municipi". (segue) (Com)