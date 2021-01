Roma: sindacati, parti sociali escluse da confronto di bilancio di previsione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i sindacati "analoga riflessione si può fare sul lavoro e lo sviluppo; le statistiche ci confermano il perdurare di una tendenza di lungo periodo di perdita di valore aggiunto delle produzioni, di riduzione dei redditi da lavoro, di crescita del lavoro precario e saltuario, di scarsa o nulla capacità attrattiva della città rispetto agli investimenti internazionali su segmenti di servizi e produzioni ad alta intensità di lavoro e capitale. Nel merito sarebbe stato opportuno un confronto rispetto alle nuove idee, nuove infrastrutture, nuovi servizi e nuovi progetti per costruire una città all'altezza della sua storia, in una programmazione che metta al centro le persone e i loro bisogni, senza scontri generazionali ma creando - conclude la nota - i giusti equilibri in una logica di diffuso progresso economico e sociale". Sui tagli alle politiche sociali nel bilancio del Campidoglio, tagli che per il 2021 ammontano a 190 milioni di euro, si è tenuta oggi una manifestazione di Cgil, Cisl e Uil, insieme alle cooperative Agci Solidarietà Lazio, Confcooperative Federsolidarietà Lazio e Legacoopsociali Lazio. (Com)