Speciale infrastrutture: Russia, Putin presiede oggi la riunione sul sistema stradale

- Il presidente russo, Vladimir Putin, terrà oggi una riunione con i membri del governo sui progetti per la costruzione di nuove infrastrutture stradali nel biennio 2021-2023. Temi principale dell'incontro saranno i risultati delle attività nel settore nel 2020 e i piani per il prossimo triennio. Alla riunione parteciperà il vice primo ministro della Federazione Russa, Marat Khusnullin. Alla fine di dicembre, proprio Khusnullin ha già reso noti i risultati dell'attuazione del progetto nazionale "Strade sicure e di qualità", una degli obiettivi indicati nel decreto presidenziale di maggio, emanato da Putin al momento della riconferma in carica. Come ha affermato il vicepremier, nel 2020 la costruzione di infrastrutture stradali ha superato del 14 per cento gli indicatori dell'anno precedente. I risultati raggiunti sono stati possibili grazie alla decisione di non interrompere i lavori di costruzione, nonostante la pandemia di coronavirus. Khusnullin ha assicurato che il governo intende raggiungere gli obiettivi pianificati entro il 2024 nell'ambito del progetto nazionale. Nei prossimi tre anni si prevede di attirare mille miliardi di rubli (11,13 miliardi di euro) di fondi extra budget per la costruzione di strade. (Rum)