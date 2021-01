Speciale infrastrutture: Raggi scrive a ministro, risolvere problema pedaggio tratto urbano A24

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per risolvere il problema del pedaggio nel tratto urbano dell’Autostrada A24, a quanto si apprende, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha scritto al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti per chiedere un incontro. L'intento è quello di creare un’occasione per affrontare la gestione della viabilità della complanare dell’autostrada, visto che molti cittadini si sono lamentati del pagamento di un pedaggio per percorrere una tratta urbana. Tra Campidoglio e Mit è in corso da mesi un'interlocuzione su questo tema. (Rer)