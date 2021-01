Alitalia: Gelmini (FI), governo affossa compagnia di bandiera, FI preoccupata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, dichiara: "Siamo fortemente preoccupati per Alitalia Ita e per la condizione dei lavoratori: le notizie che ipotizzano uno stop all'operazione da parte della Commissione europea e una mancanza di cassa per pagare gli stipendi, dimostrano ancora una volta - come nei casi di Autostrade o dell'ex Ilva - la distonia tra annunci del governo e realtà dei fatti". Per la parlamentare, "è evidente la totale assenza di una vera politica industriale. Tutto ciò conferma i dubbi e le perplessità che Forza Italia aveva sollevato sul caso Ita Alitalia e sulla confusa transizione dal commissariamento ad una società pubblica, in una fase delicatissima per il trasporto aereo mondiale. Chiediamo al governo di riferire immediatamente in Parlamento sulla situazione. È chiaro - continua l'esponente di FI - che, in assenza di una programmazione ed un piano industriale solido e reale, palazzo Chigi sta affossando definitivamente la nostra compagnia di bandiera, con conseguenze pesantissime per i lavoratori, per i cittadini, per il sistema produttivo italiano e per uno dei suoi asset più importanti come il turismo". (Com)