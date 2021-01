Slovacchia: Smer-Sd non parteciperà alla riunione straordinaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo parlamentare di Direzione-socialdemocrazia (Smer-Sd) non parteciperà alla riunione straordinaria di del Consiglio nazionale slovacco, che si terrà oggi. Lo ha comunicato Juraj Blanar, vicepresidente del Parlamento e di Smer-Sd. Blanar ha definito inaccettabile che il parlamento discuta un pacchetto di otto emendamenti appena 43 minuti dopo la pubblicazione dell'invito alla riunione e la ricezione del materiale per la riunione. "Il Consiglio nazionale della Slovacchia sta diventando un servo assoluto del governo di Igor Matovic. Lo conferma non solo la riunione di ieri (12 gennaio), ma anche questa riunione di cui i deputati hanno saputo solo 43 minuti prima dell'inizio dell'evento", ha detto Blanar, sottolineando che il pacchetto di modifiche ha lo scopo di modificare diverse leggi come ad esempio i cambiamenti negli appalti pubblici. Blanar sostiene che i parlamentari non hanno avuto abbastanza tempo per esaminare il disegno di legge perciò il partito ha deciso di non partecipare alla riunione. (Vap)