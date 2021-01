Roma: Confcommercio, chiusura varchi Ztl scelta scellerata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiudere i varchi della Ztl rappresenterebbe una scelta scellerata. E' quanto dichiara in una nota il direttore di Confcommercio Roma, Romolo Guasco. "Venerdì 15 scadrà l’ordinanza sindacale che prevede l’apertura dei varchi Ztl nel centro di Roma. Ad oggi non abbiamo avuto da parte dell’Amministrazione nessuna rassicurazione in merito alla indispensabile proroga di questo provvedimento, anche alla luce dell’allungamento dello stato di emergenza dichiarato dal Governo nazionale - spiega Guasco -. Chiudere i varchi della Ztl rappresenterebbe una scelta scellerata in questo momento economico e sociale, per altro nel bel mezzo del periodo dei saldi. Ci auguriamo che la Sindaca comprenda la criticità della situazione e non contribuisca a portare alla deriva il tessuto produttivo della Capitale. Noi - conclude Guasco - continueremo a portare avanti questa battaglia in tutte le sedi come stiamo facendo da mesi finché l’Amministrazione non accoglierà la nostra istanza".(Com)