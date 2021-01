Difesa: Francia, Rafaut acquisisce Secapem

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rafaut, gruppo francese specializzato nel settore dell'Aeronautica militare, ha acquisito Secapem, società attiva nello sviluppo di sistemi di addestramento al tiro per le Forze armate. "I cromosomi delle due società sono abbastanza simili", ha detto il presidente di Rafaut, Bruno Berthet, al quotidiano "La Tribune", parlando di una "operazione molto bella". Questa acquisizione permetterà a Rafaut di avvicinarsi all'obiettivo di 250 milioni di euro di ricavi previsti nel 2025. Secapem nel 2019 ha registrato ricavi per 8,3 milioni di euro. Di questi, il 40 per cento è stato realizzato all'estero. L'operazione, però, non riguarda Sdts, controllata di Secapem, che rimarrà partner di Rafaut. Questa filiale permette di "rispondere ai bisogni di esternalizzazione delle prestazioni di addestramento operativo delle forze armate in un contesto di ottimizzazione del bilancio e di razionalizzazione dell'utilizzo degli apparecchi dello Stato", ha fatto sapere Secapem.(Frp)