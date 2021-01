Covid: Boccia, bene minoranze linguistiche su ristori per turismo invernale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo apprezzato l'intervento in Aula alla Camera dei rappresentanti delle Province autonome di Trento e Bolzano della Componente Minoranze Linguistiche". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, a margine delle comunicazioni in Aula del ministro della Salute, Roberto Speranza. "Nel prossimo decreto ristori recepiremo i loro suggerimenti per garantire al settore del turismo invernale adeguati sostegni e ristori certi - ha aggiunto -. Tutte le categorie che, a causa del Covid-19, sono costrette a mantenere le attività chiuse saranno ristorate; lo Stato resterà sino al termine dell’emergenza sanitaria continuamente al loro fianco". (com)