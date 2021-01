Imprese: Mario Boselli nominato presidente di Prestitalia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Prestitalia si è riunito oggi per la prima volta sotto la guida di Mario Boselli, nominato presidente della società finanziaria del Gruppo Intesa Sanpaolo lo scorso 22 dicembre. Stando al relativo comunicato stampa, Boselli ha sostituito alla presidenza Gian Cesare Toffetti. Nel corso della sua lunga carriera professionale, Mario Boselli ha ricoperto ruoli di rilievo nel panorama economico-finanziario italiano. Attualmente Presidente di Banca 5 (Gruppo Intesa Sanpaolo), dell’Istituto Italo Cinese e della Fondazione Italia-Cina, siede nei Cda di aziende e associazioni di categoria di primo piano (Intesa Sanpaolo For Value, Premiere Vision-Paris, Reit Sasseur-Singapore, Schmid). Ha presieduto la Camera nazionale della moda italiana dal 1999 al 2015 e attualmente ne è presidente onorario. È stato poi insignito dell’onorificenza di Cavaliere del Lavoro dal presidente della Repubblica nel 1990 e Commandeur de l’Ordre National de la Légion D’Honneur dal presidente della Repubblica francese nel 2002. Il Cda, prosegue la nota, ha nominato nuovo consigliere di Prestitalia Andrea Lecce, che ricopre la carica di responsabile direzione Sales and Marketing privati e Aziende retail, divisione Banca dei territori Intesa Sanpaolo. (Com)