Bulgaria: cittadini organizzano nuove proteste a Sofia contro il governo (5)

- L'annuncio del rimpasto di governo è avvenuto subito dopo il respingimento da parte del parlamento, lo scorso 21 luglio, della mozione di sfiducia contro il governo presentata dal Partito socialista bulgaro (Bsp) di cui il presidente Radev fa parte. Secondo quanto riportato allora dalla stampa locale, la mozione è stata rigettata con 124 voti contrari, 102 a favore e 11 astenuti. Hanno votato a favore dell'esecutivo 94 deputati di Gerb, il partito del premier Borisov, oltre a 21 deputati di Patrioti uniti, alleati di Gerb, un deputato della forza d'opposizione Volja e 8 deputati indipendenti. Le proteste antigovernative in Bulgaria non vedono in piazza "dei trafficanti o la mafia" ma dei comuni cittadini "che vogliono che venga loro restituito il proprio paese": lo ha dichiarato lo scorso 10 settembre il presidente bulgaro Rumen Radev attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Facebook. Radev ha così commentato le dichiarazioni del premier Bojko Borisov secondo il quale "la mafia" starebbe premendo per far deporre l'attuale esecutivo da lui guidato. (segue) (Seb)