Bulgaria: cittadini organizzano nuove proteste a Sofia contro il governo (6)

- Radev ha fatto poi appello alla cittadinanza affinché "non ceda alle provocazioni". "La responsabilità per la prevenzione di incidenti, per la vita e la salute dei dimostranti e dei poliziotti regolari in uniforme sta nella gestione da parte del ministero dell'Interno", ha infine scritto il capo dello Stato ammonendo che "il cambiamento è inevitabile. Ogni testardaggine del governo può solo rendere la crisi più profonda". La mafia" preme per la caduta del governo in Bulgaria", secondo quanto dichiarato il 9 settembre dal primo ministro bulgaro, Bojko Borisov. "La mafia vuole rovesciare il governo, il gioco d'azzardo, il contrabbando, tutti sono in strada contro di noi. Per questo credo che non dovrei dare le dimissioni", ha dichiarato Borisov, aggiungendo che il governo di Sofia da lui guidato continuerà a lavorare attivamente. "Ecco perché li irritiamo così tanto. Vogliono farci dimettere ma non sanno cosa fare", ha concluso il primo ministro. (Seb)